حلا شيحة ناعية شويكار: الموت لا ينتظر أحدًا

نعت الفنانة حلا شيحة النجمة الكبيرة شويكار التي وافتها المنية مساء أمس الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ85 عامًا.ونشرت حلا شيحة صورة للفنانة الراحلة شويكار عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلًة: "وداعًا شويكار.. الموت لا ينتظر أحدًا البقاء لله".كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.