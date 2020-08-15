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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الأرصاد»: الرطوبة 85%.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:07 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، حالة الطقس، حيث يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحًا.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وإليكم درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22

بورسعيد 32 والصغرى 26

دمياط العظمى 32 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 21

السويس العظمى 37 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

الفيوم العظمى 36 والصغرى 25

بني سويف العظمى 36 والصغرى 25

المنيا العظمى 38 والصغرى 24

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