«الأرصاد»: الرطوبة 85%.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، حالة الطقس، حيث يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحًا.ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.وإليكم درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:القاهرة العظمى 36 والصغرى 25الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22بورسعيد 32 والصغرى 26دمياط العظمى 32 والصغرى 25الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 21السويس العظمى 37 والصغرى 24العريش العظمى 33 والصغرى 23طابا العظمى 36 والصغرى 27سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30الغردقة العظمى 37 والصغرى 28الفيوم العظمى 36 والصغرى 25بني سويف العظمى 36 والصغرى 25المنيا العظمى 38 والصغرى 24