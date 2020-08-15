أسبوع وتنتهي منة شلبي من تصوير «النمس والإنس»

أوشكت الفنانة منة شلبي على الانتهاء من تصوير أحداث دورها في الفيلم السينمائي الجديد "النمس والإنس" أمام نجم الكوميديا محمد هنيدي.حيث تواصل منة شلبي تصوير مشاهدها في العمل بالمنطقة الصناعية بعد حصولها على إجازة قصيرة.ويتبقى لمنة شلبي أقل من أسبوع للانتهاء من مشاهدها بالكامل في الفيلم المقرر عرضه مطلع العام المقبل 2021.في السياق نفسه، يكثف مخرج العمل شريف عرفة عدد ساعات التصوير التي تصل إلى 14 ساعة في اليوم داخل الديكور الرئيسى للفيلم؛ للانتهاء منه ودخول الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.