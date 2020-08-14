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القبلة

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:17 م
تنسيق
تنسيق
أميرة العناني
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يواصل أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية البحث عن مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2020، خاصةً أنّه تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية أمس الخميس، وإعلان أسماء الأوائل.

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2020

وترجح زيادة نسبة التنسيق هذا العام عن العام الماضي، ويختلف تنسيق الثانوية العامة عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، لأنّ الأول يتم على 3 مراحل لكن الثاني يتم على مرحلة واحدة أي بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني 2020 ثانوية أزهرية.

هناك توقعات كبيرة بزيادة نسبة تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام، وذلك بعد ارتفاع نسب النجاح.

وأعلن وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، أمس الخميس، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018- 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمي، الأدبي، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019- 2020.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفون عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

وقدَّم شيخ الأزهر الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار لوباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

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