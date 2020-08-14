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توك شو

عبدالمنعم سعيد: أتوقع تطبيع العديد من الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:10 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي
محمود عرفات
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علق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على رد الفعل التركي بشأن اتفاقية إبراهيم للسلام، بين الإمارات، وأمريكا، وإسرائيل، قائلا: "تركيا تحلم. فهي تري أن تستأذنها الإمارات قبل التفاوض على هذه الاتفاقية".

وأضاف في لقاء عبر سكايب مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الاتفاق سيتم التوقيع عليه في البيت الأبيض في سبتمبر المقبل، ما يعني أن هناك جولات أخرى من التفاوض قبل التوقيع.

وتابع: "المراوغات جزء من التفاوض، ولكن لا نقلق إذا كنا واثقين من المفاوض، وأنه يقدم لإسرائيل عرضا لا يمكن أن ترفضه"، مضيفا أن الإمارت وافقت على هذه الاتفاقية عندما شعرت بالقوة الداخلية، فهي دولة متقدمة علميا، لديها مفاعل نووي، ومركبة وصلت للمريخ، بالإضافة لعلاقاتها مع دول عربية قوية مثل مصر والسعودية.

وأكد السعيد أنه يتوقع أن تكون هناك فرصة كبيرة أمام بعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لتطبيع العلاقات مع الإسرائيليين.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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