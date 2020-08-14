حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه في شكاوى «أتوبيسات المدارس»

علّق القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير، على قرار تحذير المدارس الخاصة من عدم ترحيل مصروفات الأوتوبيسات للعام المقبل.وقال «سمير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «رصدنا بعض الشكاوى بشأن خدمة النقل الخاصة بالطلبة في التيرم الثاني العام الماضي».وأضاف: «هناك قرار سيصدر بخصم مصروفات أوتوبيسات المدارس العام الماضي، حيث إننا سنقرر غرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه في كل شكوى تخص مصروفات أتوبيسات المدارس».وناشد المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا لم تطبق أي مدرسة قرار الجهاز، وسيكون هناك غرامات على من يمتنع من المدارس وفقًا للقانون.