«نووية السعودية»: نتجه نحو الربط الكهربائي مع دول التعاون الخليجي

أشار رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر، أن المملكة العربية السعودية بدأت تتجه لعدة جهات سواء في الشرق أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا؛ للحصول على طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يصل عدد المفاعلات في المملكة لـ17.وتسعى السعودية منذ 2005 للحصول على طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها.ولفت إلى أن عددا من المعوقات اعترضت هذا الجانب من ضمنها الخبراء وطول مدة بناء المفاعلات.وأشار إلى أن هذا العدد من المفاعلات سيغني عن المولدات الكهربائية في المملكة والمعتمدة على الطاقة البترولية، لافتا إلى أن هناك "حديثا عن جهوزية أحد هذه المفاعلات المستخدم في الدراسات والأبحاث في منطقة الرياض".وأضاف: "في حال اكتمال مشاريع الطاقة النووية في المملكة، سيكون لديها طاقة تكفي المملكة، وستزود باقي دول مجلس التعاون والدول الشقيقة بالطاقة الكهربائية المتولدة من الطاقة النووية".