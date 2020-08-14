أخرهم شويكار.. أغرب وصايا الفنانين

نجيب الريحاني

صباح

سعيد صالح

وردة

أحمد رمزى

عامر منيب ووصيته ضد شقيقته

سناء جميل

تحية كاريوكا

ناهد شريف

رشدي أباظة

عبد الحليم حافظ

حرص عدد الفنانين على ترك وصيتهم قبل مماتهم، وأكد معظمهم على أهله وذويه تنفيذها بعد وفاتهم.وترصد «الدستور» في السطور التالية بعض وصايا الفنانين قبل وفاتهم.توفى يوم 8 يونيو عام 1949 ووصى أصدقائه قبل موته بـ15 يوما أن يقوموا بدفن صورة له بشخصية "كشكش بيه" فى فيلم صاحب السعادة.صرحت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية أنه عند مماتها يتم تحويل العزاء لفرح وأن تتم الدفنة كأنها زفة تزف بالطبل والمزامير كما أوصت بدفنها بحجرة مزينة في قبرها.كانت وصيته أن يدفن في مسقط رأسه في محافظة المنوفية.أوصت بعد موتها أن يكتب قصة حياتها الكاتب محمود معروف وأن تكون قصة حياتها مسلسل وتقوم بدورها الفنانة أنغام أو آمال ماهر، كما طلبت أن يتم دفنها فى موطنها الجزائر.أوصى قبل وفاته بدفن جثمانه في أحد مدافن الساحل الشمالي، وفي 28 سبتمبر عام 2012 اختل توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي، ودفن هناك وفقًا لوصيته.وصيّة غريبة تركها الفنان عامر منيب لزوجته “إيمان الألفي” حيث طالبها بعدم السماح لشقيقته أمينة بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه إلا بعد أن تتوب إلى الله وترد الأموال التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصر لتحافظ على اسم عائلتها المحترمة، بعد أن تورطت أمينة منيب في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه بزعم التجارة.ورحل الفنان عامر منيب في 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.أوصت زوجها لويس جريس بجمع متعلقاتها وأفلامها وتقديمها لمكتبة الإسكندرية.وجدت الفنانة تحية كاريوكا في آخر أيامها طفلة رضيعة أمام أحد المساجد، فأخذتها وكفلتها واهتمت برعايتها وألقت عليها اسم عطية الله، وعندما اشتد عليها المرض كتبت كاريوكا وصيتها بأن تقوم فيفي عبده برعايتها من بعد وفاتها ونفذت فيفي الوصية.قبل رحيلها بيومين، أوصت بأن تكون جنازتها بسيطة خالية من المظاهر وأن تقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، وأن تقام في أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل، ورحلت في 7 أبريل عام 1981.في أواخر أيامه وعندما اشتد عليه المرض عليه طلب لقاء خبير الإكسسوار الخاص به عم دونغل وبعد لقائهما قال دونغل للجميع لا تدفنوا رشدي قبل مجيئي وبالفعل عند إعلان وفاة أباظة لم يتم دفن أباظة إلا عند مجيء عم دونغل الذي قام برش الريحان والحنة في القبر قبل نزول رشدي إليه وظل يعمل هذا حتى يوم مماته.أوصى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قبل وفاته أن تعود كل ثروته لأشقائه وشقيقته علية وابن خالته شحاتة وزوجته فردوس، كما أوصى بألا تباع شقته في الزمالك، وفي 30 مارس عام 1977، رحل حليم عن عمر ناهز 47 عامًا إثر إصابته بتوقف وظائف الكبد الناتج عن مرض البلهارسيا.