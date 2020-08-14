«تجريح وإساءة مرضهاش».. محمد رشاد يحذف منشورات انفصاله عن مى حلمى

قرر الفنان محمد رشاد، حذف جميع المنشورات التي كتبها حول انفصاله عن مي حلمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".وبرر رشاد حذفه لتلك التدوينات، قائلًا: "قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الانفصال احتراما للطرف الآخر والعشرة اللي بينا، لأن بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها وربنا يوفق الجميع".كان رشاد كتب عقب انفصاله عن مي حلمي عبر خاصية الأستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".