انتحار مدرس خوفًا من التنمر بعد إصابته بكورونا

انتحر مدرس بقرية شبراملكان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث قفز في ترعة عقب هروبه من مستشفى الحميات.وأكد أحمد محسن، أحد أهالي القرية، أن المنتحر يدعى «ع.ا.ا»، 44 سنة، وكان يعمل مدرسا وعندما علمه بإصابته بالفيروس ساءت حالته النفسية، وتم عزله في مستشفى الحميات بالمحلة، وبعد أيام تمكن من الهرب وحاول الانتحار في إحدى الترع لكن الأهالي أنقذوه.وأضاف أن الأهالي اتصلوا بشقيقه، وعند عودته إلى القرية مستقلا سيارة قفز مرة أخرى للتخلص من حياته وخوفا من تنمر الأهالي عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.