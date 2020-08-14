علماء يحذرون العالم من اللقاح الروسى لكورونا

نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الجمعة، عن علماء روس تحذيراتهم من اللقاح الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرين إلى أنه تم الإعلان عنه بشكل متسرع دون أن يجتاز كل المعايير الطبية.وأكدت الصحيفة، أن بعض الخبراء الروس الكبار في علم الفيروسات والأوبئة قدموا استقالاتهم من المراكز البحثية احتجاجًا على الإعلان عن اللقاح.وذكرت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن البروفيسور ألكسندر تشوتشالين أنهى عمله في مجلس أخلاقيات وزارة الصحة الروسية، بعدما شن هجومًا شرسًا على لقاح "سبوتنيك في" الجديد ومبتكريه.