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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 10 آلاف لتر بنزين قبل البيع في السوق السوداء ببني سويف

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:16 م
بنزين قبل البيع
بنزين قبل البيع
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، مشددا على تكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.

وذلك بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته جهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7500 لتر بنزين وسولار قام بعض أصحاب المحطات ومواطنون بتخزينها تمهيدا لبيعها في السوق، علاوة على ضبط محطة لبيع المواد البترولية "غير مرخصة" وبداخلها 2000 لتر بنزين.

وتم ضبط 70 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 11 محضرا لمخالفات خاصة بتدني مستوى النظافة العامة وأدوات العجين وإنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات في عدد من المخابز البلدية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.

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