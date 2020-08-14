رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتفقد نقاط الحرائق فى غزة

أجرى أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، جولة اليوم الجمعة في إحدى نقاط الحرائق التي اندلعت جراء البالونات الحارقة في غلاف قطاع غزة المحاصر، وأجرى تقييمًا ميدانيًا للأوضاع هناك، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".والتقى "كوخافي" برؤساء مجالس المستوطنات في قطاع غزة، وأبلغهم أن إطلاق البالونات الحارقة من القطاع سيتوقف في الأيام المقبلة.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، فجر اليوم الجمعة، على عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثالث على التوالي، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات، هاجمت أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك موقع دفاع جوي وبنية تحتية تحت الأرض ونقاط مراقبة.