«التنسيق الحضارى» يكشف تفاصيل تطوير كوبرى المانسترلى

شارك محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في جولة جيهان فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لتفقد أعمال تطوير شارع ترعة الإسماعيلية بحي الزاوية الحمراء وكوبري المانسترلي بكورنيش النيل، برفقة كل من حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومدير مديرية الطرق، ورئيس حي الزاوية الحمراء.وأوضح "أبوسعدة" في تصريح للدستور أن أعمال التطوير تأتي ضمن تطوير المسار الخاص بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، ورفع كفاءة الطرق وكورنيش النيل والمباني، منوها إلى وجود تعاون بين المحافظة ممثلة فى المنطقة الجنوبية والبنك الأهلي، للمساهمة في تطوير كوبري المانسترلي الذي يربط بين المنيل ومصر القديمة.وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أن حالة كوبري المانسترلي كانت سيئة، لذا تم رفع كفاءته وترميمه وصيانته منذ 5 أشهر، برؤية من الجهاز وتمويل من البنك الأهلى.واستطرد: بدأ الجهاز برفع كفاءة الكوبري، ثم تم الاتفاق مع محافظة القاهرة على وضع تصور خاص لتطوير منطقة الكورنيش لرفع كفاءة المنطقة المحيطة به.