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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: 35% زيادة فى الاستثمارات الحكومية عن العام الماضى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:25 م
الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد
ياسمين عباس
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أكدت أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية كانت حجر الأساس الذي استطاعت مصر البناء عليه وتجاوز أزمة كورونا.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال 2020 وسيصل إلى 3.8%.

وأوضح أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق معدلات نمو إيجابية، في ظل تحقيق دول كثيرة على مستوى العالم، معدلات نمو إما سلبية أو معدلات إيجابية لن تتجاوز نصف بالمائة بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الدولة المصرية تعاملت بمرونة كبيرة مع أزمة كورونا، إذ جرى دعم المشروعات، فمثلًا زادت الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% من 210 مليارات جنيه العام الماضي، لتكون 281 مليار جنيه، لزيادة حجم الاستثمارات المحلية حفاظًا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في تقليل معدلات البطالة وزيادة الحركة في المصانع.

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