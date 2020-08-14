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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين على تستعد لطرح أحدث ألبوماتها بتوقيع تامر حسين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:12 م
ياسمين علي
ياسمين علي
حسن أمين
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تواصل المطربة ياسمين علي تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد، وذلك بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، ولم تستقر على اختيار اسم الألبوم.

وقالت ياسمين علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها انتهت قبل الأزمة من تسجيل 3 أغنيات ضمن الألبوم الجديد، مشيرة إلى أن الأغنيات جميعها من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين.

وأضافت أن الأغاني تميل إلى اللون الدرامي الحزين، مشيرة إلى إنها قامت خلال الأيام الماضية بتجهيز أغنية رابعة تضم إلى الألبوم وهي أغنية تميل في كلماتها وألحانها لحفلات الزفاف.

وكانت ياسمين طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها المصورة بعنوان "ما ضاقت إلا ما فرجت" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد نبيل الشريف، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي ياسر ماجد، وتولت إخراج الكليب هنا حافظ.

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