بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «عمرو بن العاص»

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد عمرو بن العاص، وبالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية، وبحضور عدد قليل من الأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف.

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.