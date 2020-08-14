«أمن القاهرة» تشن حملات أمنية لضبط تجار «الكيف»

شن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، حملات أمنية تستهدف تجار المخدرات و"الديلرات"، وتم خلالها مداهمة عدد من دواليب المخدرات، لضبط التجار والموزعين.وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة لـ"الدستور" عن أن اللواء اشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وجه بسرعة توجيه ضربات أمنية لتجار المخدرات قبل ترويجهم المواد المخدرة في الأيام المقبلة.وأوضح المصدر أن هناك خطة عمل جديدة تم الاتفاق عليها، وتم التنسيق بين كل الإدارات المعنية وتشمل ضباط البحث الجنائي ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة وضباط الأمن العام لمداهمة البؤر الإجرامية.كما وجه مدير أمن القاهرة بمداهمة عدد من "دواليب" المخدرات بالأماكن النائية التابعة للأقسام التي تكمن في المناطق الشعبية، لضبط أكبر عدد من صغار تجار المخدرات "الديلر" وإرشاد رجال الأمن عن كبار تجار المخدرات.