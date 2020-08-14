نائب: معدية «دمشلى» كانت على أعلى مستوى

قال محمود سعد، عضو مجلس النواب، إن سبب غرق معدية "دمشلى"، هو سيارة نقل كان لابد أن تقف فى وسط المعدية ولكنها وقفت فى الجانب الأيمن الخلفى لها، ما تسبب فى اختلال التوازن ومن ثم الغرق، متابعًا: "السيارة النقل كانت متجاوزة الحمولة، لكن المعدية على أعلى مستوى فنى".وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه لابد من إلغاء المعدية وسرعة العمل على إنشاء كوبرى للسيارات وآخر للمشاة، وتابع: "سوف أتقدم ببيان عاجل من أجل ذلك".وأشاد عضو مجلس النواب، بسرعة تدخل فرق الإنقاذ والشرطة للتعامل مع الحادث، مطالبًا بضرورة تأهيل ربان المعديات من أجل التعامل الفنى عالى المستوى للحفاظ على أرواح المواطنين.