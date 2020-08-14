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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:31 ص
الكندية بيانكا أندريسكو
الكندية بيانكا أندريسكو
وكالات
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أعلنت الكندية بيانكا أندريسكو، البالغة من العمر 20 عامًا، أنها لن تدافع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب هذا العام في نيويورك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت أندريسكو التي لم تلعب أي مباراة منذ إصابتها في الركبة في أكتوبر الماضي، إنها اتخذت هذا القرار الصعب بسبب جائحة "كوفيد-19" التي حالت دون استعادتها أفضل مستوياتها.

وقالت المصنفة السادسة عالميا التي فازت على سيرينا وليامز في نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي: "كان الانتصار في نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي ذروة النجاح في مسيرتي حتى الآن وسأفتقد بالطبع وجودي هناك".

وتابعت: "لكني واجهت تحديات غير متوقعة ومن بينها جائحة كوفيد-19 التي حالت دون استعادتي أفضل مستوياتي".

وأندريسكو أحدث لاعبة من أول عشر مصنفات على العالم في تنس السيدات تعلن انسحابها من أمريكا المفتوحة المقررة بين 31 أغسطس الجاري و13 سبتمبر المقبل لتنضم إلى آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة والهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السابعة.

ويعني قرار أندريسكو أن البطولة الكبرى ستفتقد بطلي فردي الرجال والسيدات بعد أن أعلن الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميًا أنه لن يشارك في الدورة.

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