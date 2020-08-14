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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-8- 2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:06 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 14-8- 2020، في سوق تداول العملات المحلية، حيث سجل متوسط سعر الصرف 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.14 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا للتقارير النهائية في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-8- 2020


سجل سعر الريال في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.14 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

وحقق في البنك العربي الإفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


يشار إلي أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يطلق الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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