تراجع اللحوم والأسماك.. «الإحصاء» يعلن بورصة أسعار السلع الأساسية

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الأساسية خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام والشهر نفسه من العام السابق عليه، وذلك بالتزامن مع إعلان ارتفاع معدل التضخم الشهرى 0.2%.وفى هذا الصدد، أظهرت بيانات الإحصاء، أن متوسط سعر بيع كيلو دجاج بلدى بلغ 40.89 جنيه فى شهر يوليو 2020 مقابل 41.05 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام بنسبة انخفاض قدرها 0.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 41 جنيه فى شهر يوليو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.وبلغ متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى 32.87 جنيه فى شهر يوليو 2020 مقابل 34.11 جنيه فى شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 36.69 جنيه فى شهر يوليو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 10.4%.كما بلغ متوسط سعر بيع كيلو فول بلدى 32.24 جنيه فى شهر يوليو 2020 مقابل 32.98 جنيه خلال شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%، بينما كان متوسط سعر البيع 27.51 جنيه فى شهر يوليو 2019 بنسبة زيادة قدرها 17.2%.وسجل متوسط سعر بيع كيلو فلفل أخضر 5.39 جنيه فى شهر يوليو 2020 مقابل 6.17 جنيه فى شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 5.25 جنيه فى شهر يوليو 2019، بنسبة زيادة قدرها 2.7%، كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو بصل لـ 5.79 جنيه فى شهر يوليو 2020 مقابل 6.36 جنيه فى شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض 9%، بينما كان متوسط سعر البيع 6.50 جنيه فى شهر يوليو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 10.9%.