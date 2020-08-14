حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 14 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:مهنيًا: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.عاطفيًا: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيًّا في تعزيز الروابط علمًا بأن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.صحيًا: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.عاطفيًا: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.صحيًا: قد تسبب لنفسك المآسي إذا لم تضبط أعصابك وجموحك.مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعل المعطيات تتغيّر لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع، تدور الأحداث بشكل ديناميكي.عاطفيًا: الاعتماد على الأحلام لا يكفي، فالشريك بحاجة إلى وقائع ملموسة ليبادلك الشعور نفسه.صحيًا: نم باكرًا وقم باكرًا، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.مهنيًا: لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصًا التفاصيل.عاطفيًا: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله.صحيًا: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.مهنيًا: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.عاطفيًا: راقب جيدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا وكادت تؤدي إلى المحظور.صحيًا: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.مهنيًا: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات.عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك.صحيًا: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.مهنيًا: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.عاطفيًا: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.صحيًا: انتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.عاطفيًا: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيرًا، فيكون الأمر صعبًا، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكًا جدًا.صحيًا: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيدًا.مهنيًا: تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءًا وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة.عاطفيا: مسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابيًا في تعاملك مع الحبيب.صحيًا: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه.عاطفيًا: استمع الى رأي الحبيب فقد يكون صائبًا في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك.صحيًا: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.عاطفيًا: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.صحيًا: اتبع الإرشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيرًا لآشعة الشمس.مهنيًا: كن حذرًا جدًا اليوم، قد يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقيًا.عاطفيًا: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتمًا، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.صحيًا: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.