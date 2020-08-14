حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 14 أغسطس 2020
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:00 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:
الحمل
مهنيًا: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.
عاطفيًا: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيًّا في تعزيز الروابط علمًا بأن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.
صحيًا: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.
الثور
مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.
عاطفيًا: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.
صحيًا: قد تسبب لنفسك المآسي إذا لم تضبط أعصابك وجموحك.
الجوزاء
مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعل المعطيات تتغيّر لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع، تدور الأحداث بشكل ديناميكي.
عاطفيًا: الاعتماد على الأحلام لا يكفي، فالشريك بحاجة إلى وقائع ملموسة ليبادلك الشعور نفسه.
صحيًا: نم باكرًا وقم باكرًا، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.
السرطان
مهنيًا: لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصًا التفاصيل.
عاطفيًا: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله.
صحيًا: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.
الأسد
مهنيًا: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.
عاطفيًا: راقب جيدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا وكادت تؤدي إلى المحظور.
صحيًا: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.
العذراء
مهنيًا: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات.
عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك.
صحيًا: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.
عاطفيًا: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.
صحيًا: انتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.
العقرب
مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.
عاطفيًا: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيرًا، فيكون الأمر صعبًا، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكًا جدًا.
صحيًا: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيدًا.
القوس
مهنيًا: تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءًا وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة.
عاطفيا: مسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابيًا في تعاملك مع الحبيب.
صحيًا: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.
الجدي
مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه.
عاطفيًا: استمع الى رأي الحبيب فقد يكون صائبًا في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك.
صحيًا: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.
الدلو
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.
صحيًا: اتبع الإرشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيرًا لآشعة الشمس.
الحوت
مهنيًا: كن حذرًا جدًا اليوم، قد يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقيًا.
عاطفيًا: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتمًا، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.
صحيًا: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.
الحمل
مهنيًا: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.
عاطفيًا: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيًّا في تعزيز الروابط علمًا بأن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.
صحيًا: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.
الثور
مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.
عاطفيًا: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.
صحيًا: قد تسبب لنفسك المآسي إذا لم تضبط أعصابك وجموحك.
الجوزاء
مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعل المعطيات تتغيّر لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع، تدور الأحداث بشكل ديناميكي.
عاطفيًا: الاعتماد على الأحلام لا يكفي، فالشريك بحاجة إلى وقائع ملموسة ليبادلك الشعور نفسه.
صحيًا: نم باكرًا وقم باكرًا، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.
السرطان
مهنيًا: لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصًا التفاصيل.
عاطفيًا: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله.
صحيًا: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.
الأسد
مهنيًا: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.
عاطفيًا: راقب جيدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا وكادت تؤدي إلى المحظور.
صحيًا: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.
العذراء
مهنيًا: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات.
عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك.
صحيًا: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.
عاطفيًا: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.
صحيًا: انتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.
العقرب
مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.
عاطفيًا: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيرًا، فيكون الأمر صعبًا، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكًا جدًا.
صحيًا: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيدًا.
القوس
مهنيًا: تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءًا وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة.
عاطفيا: مسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابيًا في تعاملك مع الحبيب.
صحيًا: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.
الجدي
مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه.
عاطفيًا: استمع الى رأي الحبيب فقد يكون صائبًا في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك.
صحيًا: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.
الدلو
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.
صحيًا: اتبع الإرشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيرًا لآشعة الشمس.
الحوت
مهنيًا: كن حذرًا جدًا اليوم، قد يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقيًا.
عاطفيًا: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتمًا، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.
صحيًا: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.