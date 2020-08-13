أسامة منير لـ«كامبريدج»: بندفع فلوس من لحمنا الحي.. كفاية ظلم

علّق الإعلامي أسامة منير، على الفيديو الذي نشره يستغيث فيه ويناشد وزير التربية والتعليم بالتدخل لحماية مستقبل طلاب التعليم البريطاني من تعنت جامعة "كامبريدج".وقال "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن قضية جامعة "كامبريدج" لا يعاني منها المصريون فقط، لكن الطلبة في الخليج والإنجليزيين وغيرهم ظُلموا نفس الظلم.وأكمل: عايزين أولادنا يعيدوا المواد مرة ثانية ويضيعوا سنة من عمرهم، متابعًا: "نطالب المسئولين في مصر أن يقفوا بجانب الجيل الطالع وأن تقرر التربية والتعليم تقييم الطلبة عن طريق المدارس والمدرسين بتوعهم، وهدخلهم الجامعات من خلال هذا التقييم كما فعلت أسكتلاندا."وواصل: "بطالب وزير التعليم أن يقف مع ولاده، لأنهم اتبهدلوا، وولادي اتبهدلوا زي أولاد ناس كتير، حرام الظلم وكمية المصاريف اللي بتدفع في المدارس البريطاني فلكية، مضيفًا: "إحنا بندفع الفلوس دي من لحمنا الحي، وتيجي كامبريدج في ظل هذه جائحة كورونا تعمل كده؟ عايزين يلموا فلوس يعني."