رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة منير لـ«كامبريدج»: بندفع فلوس من لحمنا الحي.. كفاية ظلم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:25 م
أسامة منير
أسامة منير
الشيماء زيدان
طباعة
علّق الإعلامي أسامة منير، على الفيديو الذي نشره يستغيث فيه ويناشد وزير التربية والتعليم بالتدخل لحماية مستقبل طلاب التعليم البريطاني من تعنت جامعة "كامبريدج".

وقال "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن قضية جامعة "كامبريدج" لا يعاني منها المصريون فقط، لكن الطلبة في الخليج والإنجليزيين وغيرهم ظُلموا نفس الظلم.

وأكمل: عايزين أولادنا يعيدوا المواد مرة ثانية ويضيعوا سنة من عمرهم، متابعًا: "نطالب المسئولين في مصر أن يقفوا بجانب الجيل الطالع وأن تقرر التربية والتعليم تقييم الطلبة عن طريق المدارس والمدرسين بتوعهم، وهدخلهم الجامعات من خلال هذا التقييم كما فعلت أسكتلاندا."

وواصل: "بطالب وزير التعليم أن يقف مع ولاده، لأنهم اتبهدلوا، وولادي اتبهدلوا زي أولاد ناس كتير، حرام الظلم وكمية المصاريف اللي بتدفع في المدارس البريطاني فلكية، مضيفًا: "إحنا بندفع الفلوس دي من لحمنا الحي، وتيجي كامبريدج في ظل هذه جائحة كورونا تعمل كده؟ عايزين يلموا فلوس يعني."

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس والرقم القومي

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

إنفوجراف

image description

محافظ بيروت: 10 مليارات دولار أضرارا اقتصادية إثر انفجار المرفأ

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

دراسة تكشف شلل الجهاز المناعي في حالات كورونا الشديدة

علماء بولندا يقترحون مادة لتخفيف نشاط الفيروس التاجي

دراسة: تناول المسكنات لا يزيد من خطر الوفاة بكورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
جمال طه
مصر تمد الخط الأحمر لتركيا إلى شرق المتوسط
مؤمن المحمدي
قناوى
المزيد

الثقافة

اليونسكو: سنقود حملة دولية لاستعادة وترميم تراث بيروت بعد انفجار المرفأ

«مشروع شيخ المعماريين».. عودة العمل فى قرية «القرنة» بعد توقف 5 سنوات

الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

«مكتبة القاهرة» تعقد ندوة «تجارب أبنائنا من الكفاءات بالخارج»