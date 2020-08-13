مصطفى شوقي: مصطلحات «ضارب عليوي» مستخدمة في الصعيد

أعرب المطرب مصطفى شوقي، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديد "ضارب عليوي"، والتي حققت منذ طرح النسخة الجديدة لها 5 ملايين مشاهدة.وقال "شوقي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الأغنية كلماتها تعتبر جديدة على أذن الجمهور المصري، خاصة أنه استخدم مصطلحات مصرية صعيدية لم تستخدم كثيرا بين الجمهور في العاصمة أثناء حياتهم العادية.وأضاف أن هذه المصطلحات تستخدم بشكل أكبر في الصعيد، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يستصعب الجمهور كلمات الأغنية في بداية الاستماع لها، لكن الجمهور أحب الأغنية.وتابع أن الأغنية برع في كتابة كلماتها الشاعر صابر كمال، وأبدع في لحنها بلال سرور، وأخذت منهم مجهودا كبيرا كي تخرج بهذا الشكل.وأغنية "ضارب عليوي"من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي ومن إنتاج وإخراج نصر محروس، وحققت حتى الآن عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بنسختها الجديدة 5 ملايين مشاهدة.