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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد بن زايد: اتفقنا مع إسرائيل على تدشين التعاون المشترك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:24 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
محمد عمر
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قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الخميس، إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك.

وأوضح ولي عهد أبو ظبي في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، أنه اتفق خلال اتصاله الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأضاف "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية".

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما أمر تاريخي.

وقال بومبيو في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر "اليوم هو يوم تاريخي، وذلك بعد التواصل الدبلوماسي النشط من قبل الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وقع الجانبان اتفاقية للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين العظيمين.

وأضاف الوزير الأمريكي "تهنئ الولايات المتحدة إسرائيل والإمارات على هذا الإنجاز الرائع الذي يمثل خطوة مهمة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط. طوبى لصانعي السلام".

ونفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في وقت سابق اليوم، وجود أي نية لدى أبوظبي في أن تكون لها أي سفارة في القدس بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت العديد من المبادرات السياسية والمحطات منذ كامب ديفيد إلى مدريد إلى أوسلو وواي ريفر وأنابوليس وغيرها، وتسعى الإمارات اليوم أن يكون تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام.

وشدد الوزير قرقاش على أن تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية مكسب كبير، وإنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم.

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