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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: فرنسا تدعم اليونان فى أزمتها مع تركيا بمناورات جديدة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:58 م
ماكرون
ماكرون
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، أن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع القوات اليونانية قبالة جزيرة كريت الجنوبية، اليوم الخميس، مع تصاعد التوترات مع تركيا بشأن المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، متابعة أن مناورة اليوم الخميس تأتي بعد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة السابقة، بتعزيز وجود بلاده مؤقتًا في شرق البحر المتوسط لدعم اليونان.

وكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة بالفرنسية بعد المكالمة مع الرئيس الفرنسي: "إيمانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان ومدافع قوي عن القيم الأوروبية والقانون الدولي".

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، إنها سترسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة البحرية "لافاييت" إلى شرق البحر المتوسط، فيما قالت مصادر دفاعية يونانية إن الفرقاطة والطائرات وصلت إلى جزيرة كريت في وقت سابق يوم الخميس ونفذت مناورات مشتركة مع القوات اليونانية.

وأوضحت الصحيفة أن التوترات بين اليونان وتركيا الحليفتين في الناتو، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بسبب المطالبات المتداخلة بشأن موارد الهيدروكربون في مياه البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن أنقرة كانت تستعرض قوتها في شرق البحر المتوسط، بشأن موارد النفط والغاز على الرغم من المعارضة الشديدة من جيرانها واعتراضات فرنسا ومصر.

وأوضحت أن تركيا تقول إنها تخطط للتنقيب عن الهيدروكربونات، ومقدمة لذلك هي جمع البيانات الزلزالية التي يمكنها معالجتها وبيعها لمقدمي العروض المحتملين.

وأشارت إلى أن الفرقاطة الفرنسية لافاييت انضمت في وقت متأخر خلال الليل، إلى حاملة المروحيات الفرنسية تونير، في طريقها لمساعدة لبنان في أعقاب الانفجار المدمر في بيروت.

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