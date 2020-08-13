«الأعلى للثقافة» يعرض فيلمًا تسجيليًّا عن «مبنى سوق العتبة التاريخي»

يعرض المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فيلمًا تسجيليًّا بعنوان "مبنى سوق العتبة التاريخي وسياقه المحيط"، على أن يتم بثه عبر قناة "أمانة المؤتمرات" التابعة للمجلس، في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين الموافق 17 أغسطس الجاري.يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، وضمن برنامج "دعم مبادرة الثقافة بين إيديك" التي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين، ويشرف على تنظيمها كل من الدكتورة دعاء خليل، سيف الله أبوالنجا، الدكتور خالد سرور، الدكتورة سرية صدقي، ميسون قطب، إسلام الهواري، والمخرجة فاطمة الحاج.الفيلم التسجيلي من إعداد الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الدكتورة نيفين حمزة، كلية العمارة والتخطيط وتنسيق المواقع، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، الدكتورة سحر إمام، أستاذ مساعد العمارة والتصميم العمراني، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الدكتورة علياء الساداتي، أستاذ مساعد العمارة والتصميم العمراني، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الدكتور تامر الصيرفي، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، وإعداد موسيقي عمرو إسماعيل.