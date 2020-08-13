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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صاحبة تبرع الـ100 جنيه لأطفال لبنان: اتعرض عليا شراءها ووضعها فى متحف

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:19 ص
صاحبة تبرع الـ100
صاحبة تبرع الـ100 جنيه
هدير شعراوي
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ذكرت شيماء النجار، تفاصيل تبرع شقيقتها الصغرى "هند" بمبلغ وقدره 100 جنيه لأطفال بيروت بعد تعرضهم لحادث انفجار المرفأ، مشيرة إلى أن شقيقتها شاهدت كل تفاصيل الحادث وتأثرت كثيرًا.

وأضافت شيماء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنها بحثت عن وسيلة للتبرع لضحايا لبنان، وأخبرت شقيقتها بأنها يمكن أن تتبرع لهم، مضيفة: "فوجئت بأختي تعطيني 100 جنيه وقالتلي وصلي الفلوس لأطفال لبنان".

وأشارت إلى أنها أرسلت تبرع شقيقتها وأسرتها عبر أحد طرق الشحن، معقبة: "وصل ليا تعليقات كتير من لبنانيين بعد ما شافوا البوست اللي نشرته"، منوهة بأن أحد الأشخاص عرض عليها أنهم يريدون شراء الـ 100 جنيه ووضعها في المتحف.

وهز انفجار عنيف يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وصل صداه أنحاء المدينة، حيث دمر أجزاءً من المدينة وتهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها في كارثة تقدر خسائرها بمليارات الدولارات.

وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.
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