رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:09 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
أ ش أ
طباعة
سجل المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أكثر من 5 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

وبحسب بيانات المركز- التي نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس- فإن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بمقدار 5 آلاف و57 حالة في اليوم السابق، وأن إجمالي عدد الحالات في البلاد قد وصل 907 آلاف و758 حالة.

ووفقًا لبيانات المركز، فإن الارتفاع في حالات الإصابة اليومية لم يتخط نسبة 0.6% خلال الـ11 يومًا الأخيرة.

وتم تسجيل نحو 692 حالة جديدة في العاصمة موسكو و162 حالة في منطقة سفيردلوفسك و160 حالة في منطقة سانت بطرسبرج و148 حالة في منطقة موسكو و130 حالة في منطقة نيجني نوفجورود.

ويخضع نحو 175 ألفًا و978 شخصًا للعلاج بسبب الإصابة بفيروس كورونا في روسيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

تفجير يستهدف رتلًا للتحالف الدولى بالعراق

مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الصور

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

«المصل واللقاح» يكشف مفاجآت عن «علاج كورونا» الروسى

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتي في السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسري

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

أفضل الأطباق لوجبة الإفطار

انطلاق قطار صينى لأوروبا بمواد لمكافحة كورونا

كوريا الجنوبية تحث الأطباء على التراجع عن خطة الإضراب

تعاون «أرجنتيني مكسيكي» لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلمًا تسجيليًّا عن «مبنى سوق العتبة التاريخي»

«الثقافة» تفوز بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى

فى ذكرى رحيله.. الروافد المعرفية للشاعر صلاح عبدالصبور

حفل لـ «فؤاد ومنيب» على مسرح مكتبة الإسكندرية الأحد