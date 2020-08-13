رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي 5 سبتمبر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:11 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
عماد سليمان
طباعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية القاضي ببطلان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، للحكم بجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وطالبت الدعوى، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6ق "دستورية"، والدعوى رقم 26 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 346 لسنة 86 ق، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1205، 1346 لسنة 65ق المنصورة، والحكم الصادر بجلسة 2432013 في الدعوى رقم 3016 لسنة 2005 مدني كلي المنصورة.

وتضمن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية ببطلان ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

كما تضمن الحكم عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

حقيقة وفاة سناء شافع بكورونا

تفجير يستهدف رتلًا للتحالف الدولى بالعراق

شيري مجدي تنهار: «محتاجة شغل ومش عاوزة أمشي شمال»

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتي في السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسري

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

أفضل الأطباق لوجبة الإفطار

انطلاق قطار صينى لأوروبا بمواد لمكافحة كورونا

كوريا الجنوبية تحث الأطباء على التراجع عن خطة الإضراب

تعاون «أرجنتيني مكسيكي» لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

ختام عروض «السيرة الهلامية» بالأوبرا

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

محمد الكفراوي يطلق «مكان مشبوه» خلال أيام