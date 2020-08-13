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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يخطط لإقالة وزير الدفاع بعد الانتخابات الرئاسية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:08 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إقالة وزير الدفاع مارك إسبر بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية قولها إن ترامب يشعر بخيبة الأمل تجاه إسبر لعدم بذله ما يكفي من الجهود للدفاع عن بعض مواقف ترامب بشأن عدد من المواضيع الحساسة، بما فيها الادعاءات بشأن المكافآت الروسية لـ "طالبان" في أفغانستان.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب كان غاضبا من معارضة إسبر لنشر العسكريين في المدن أثناء الاحتجاجات التي اندلعت بعض مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.

ونقلت "بلومبرج" عن أحد المصادر قوله إن إسبر يعتزم تقديم الاستقالة بنفسه، وذلك بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

من جهة أخرى، نفى متحدثون باسم البيت الأبيض والبنتاغون سواء وجود خلافات بين ترامب وإسبر أو نية ترامب إقالته من المنصب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إنه "في حال فقد الرئيس ثقته (بإسبر) سيعرف جميعنا عن ذلك في المستقبل".

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