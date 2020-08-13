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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل السعودى يصل منطقة نيوم للراحة والاستجمام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:07 ص
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات
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قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان بن عبد العزيز وصل منطقة نيوم الاقتصادية، يوم الأربعاء، لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.

كان الملك سلمان (84 عامًا) قد غادر المستشفى يوم 30 يوليو بعدما خضع لجراحة ناجحة لاستئصال المرارة في أواخر يوليو.

ونقلت تسجيلات مصورة بثها التلفزيون الرسمي ووزارة الشؤون الخارجية الملك سلمان لدى وصوله إلى نيوم وهو يقف على سلالم متحركة نقلته من الطائرة إلى سيارة منتظرة، ثم وهو يسير إلى داخل مبنى محاطًا بعدد من الرجال يضعون الكمامات الواقية.

وتولى الملك سلمان عرش أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عام 2015، ودخل المستشفى في 20 يوليو وهو يعاني التهابًا في المرارة.

ويمضي الملك سلمان منذ عام 2018 بعض الوقت في نيوم، وهي منطقة أعمال تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تعهد بإنشائها قرب البحر الأحمر.

ونيوم جزء من رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد لجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل في محاولة للحد من اعتماد المملكة على النفط، وتضم المنطقة مشروعات تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى جانب صالات رياضية وقاعات حفلات ومطاعم.

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