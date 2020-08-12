«تنسيقية الأحزاب» توضح اختصاصات مجلس الشيوخ

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا شاهدنا حالة من العرس الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ.وأضاف "درويش"، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة جعلت المواطنين يشاركون في الانتخابات بقوة، متوقعا أن تكون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مرضية.واستطرد: "مجلس الشيوخ له اختصاصات في غاية الأهمية، منها أنه سيؤخذ رأيه في كافة معاهدات الصلح الدولية، وسوف يلقي بثقله في خطط السلام والتنمية والمجتمع، كما أنه سيتابع قضية الحريات، معقبا: "نحتاج إعطاء فرصة لهذا المجلس ليقوم أعضاءه بإتمام مسؤليتهم على أكمل وجه".وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.