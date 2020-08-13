مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13- 8- 2020 فى المحافظات
الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:02 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13- 8- 2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر
الإسكندرية: (الفجر 3:48 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:44 م، المغرب 7:46 م، العشاء 8:11 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:40 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 36: 6 م، العشاء 8:00 م).
بورسعيد: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:34 م، المغرب 6:36 م، العشاء 8:02 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:40 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:24 م، العشاء 8:45 م).
أسوان: (الفجر 4:30 ص، الظهر 12:29 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:18 م).
سوهاج: (الفجر 3:53 ص، الظهر 11:58 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:53 م).
السويس: (الفجر 3:41 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:57 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:58 ص، الظهر 12:16 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:57 م، العشاء 8:22 م).
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع؛ منها ما رواه البخاري عن أَبي جُحَيفةَ رضي الله عنه قال: "خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجِرةِ إلى البَطحاءِ، فتَوَضَّأَ، ثُم صلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ وبينَ يَدَيهِ عَنَزةٌ، وقامَ النَّاسُ فجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيه فيَمسَحُونَ بها وُجُوهَهم".
قَالَ أبو جُحَيفةَ: "فأَخَذتُ بيَدِه فوَضَعتُها على وَجهِي فإذا هي أَبرَدُ مِن الثَّلجِ وأَطيَبُ رائِحةً مِن المِسكِ".
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13- 8- 2020محافظة القاهرة: (الفجر 3:46 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:37 م، المغرب 6:39 م، العشاء 8:03 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:48 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:44 م، المغرب 7:46 م، العشاء 8:11 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:40 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 36: 6 م، العشاء 8:00 م).
بورسعيد: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:34 م، المغرب 6:36 م، العشاء 8:02 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:40 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:24 م، العشاء 8:45 م).
أسوان: (الفجر 4:30 ص، الظهر 12:29 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:18 م).
سوهاج: (الفجر 3:53 ص، الظهر 11:58 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:53 م).
السويس: (الفجر 3:41 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:57 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:58 ص، الظهر 12:16 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:57 م، العشاء 8:22 م).
* المصافحة بعد السلام بين المأمومينالمصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعها عقب الصلاة لا يخرجها من هذه المشروعيِّة، فهي مباحة ومندوب إليها عند جمهور العلماء.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع؛ منها ما رواه البخاري عن أَبي جُحَيفةَ رضي الله عنه قال: "خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجِرةِ إلى البَطحاءِ، فتَوَضَّأَ، ثُم صلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ وبينَ يَدَيهِ عَنَزةٌ، وقامَ النَّاسُ فجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيه فيَمسَحُونَ بها وُجُوهَهم".
قَالَ أبو جُحَيفةَ: "فأَخَذتُ بيَدِه فوَضَعتُها على وَجهِي فإذا هي أَبرَدُ مِن الثَّلجِ وأَطيَبُ رائِحةً مِن المِسكِ".