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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس لجنة انتخابية بالساحل: نسبة التصويت في «الشيوخ» زادت 4 أضعاف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:24 م
المستشار أحمد زكريا،
المستشار أحمد زكريا،
سناء إسماعيل
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قال المستشار أحمد زكريا، رئيس لجنة مدرسة أم المؤمنين بالساحل، إن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، كانت جيدة وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين وكان هناك تركيز ووعي من المواطنين الذين أدركوا أن العملية الانتخابية ستجعل الوضع جيدًا سواء سياسيًا أوقانونيًا.

وأضاف أن المهام القانونية تحققت على أكمل وجه لأنه كان هناك إشراف كامل على العملية الانتخابية بالتعاون مع قيادات وزارة الداخلية والقائمين على العمل بالوزارة والجهات المعاونة، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة اليوم زادت 4 أضعاف عن الأمس.

وتابع أن الإجراءات الاحترازية تم اتباعها من اللجنة العليا للانتخابات وجرى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن وزارة الداخلية كانت تنظم دخول الطوابير من الناخبين إلى اللجان.

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