مايا مرسي: المرأة المصرية دائمًا تكسب الرهان

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة تحية كبيرة للمرأة المصرية لمشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك رغم حرارة الجو الشديدة، لممارسة حقها السياسي وإحساسها بالمشاركة، مع محافظتها على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وأضافت، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامى رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC، أن المرأة المصرية دائمًا تكسب الرهان والمشاركة جاءت متميزة بغض النظر عن النتيجة.وتابعت: "توقعنا أن نسب المشاركة تكون أقل بسبب الخوف من كورونا، ولكن وجدناهن في الطابور وشاركن في كتابة تاريخ مصر، والتاريخ سيذكر ذلك"، مشيدة بترشيح 91 سيدة فردي لأن نسبة الترشح عالية.وأكدت أن المرأة المصرية أصبحت متأكدة أن هناك إرادة سياسية تساندها، والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جعلت لديها قوى غير عادية، والتجربة المرة القادمة ستجد نسبة أكبر في الترشح للانتخابات، لأن المرأة أصبحت لديها الجرأة للترشح والمشاركة في الحياة السياسية، ولأن فكر المجتمع كله تغير.وعن الملاحظات في يومي الانتخاب قالت: "كانت لدينا غرفة تعمل على مدار الساعة، وأغلب الشكاوى كانت عن بُعد مقر السكن عن اللجان الانتخابية، وكذلك الوافدات في محافظات أخرى، كما تقدمت بعض كبار السن بشكاوى لعدم قدرتهن على الوصول للجان، وهو الأمر الذي وفرته المحليات لمساعدتهن".