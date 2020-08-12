أكبر معمرة مشاركة بانتخابات «الشيوخ»: صوتي أمانة.. حافظوا على بلدكم

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، صورة الحاجة فهيمة أكبر معمرة في الشرقية، والتي شاركت في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها: "سيدة عظيمة وإحنا بنتعلم منها".وقالت الحاجة فهيمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنها شاركت في الانتخابات انطلاقًا من حبها الكبير لمصر، قائلة: "بحب السيسي والتراب اللي بيمشي عليه.. الراجل عرف قيمة بلده وشبابها، وعاوز يلم الجميع".وواصلت: "صوتي أمانة، ونصيحتي للمواطنين المشاركة ليحافظوا على وطنهم وبلدهم، وعشان الدنيا تمشي مستقرة، وحلوة، وأنا بحب مصر والدول العربية، ربنا يحميها من الإرهاب.. حافظوا على مصر.. بلد الأمن والأمان.. مصر غالية".وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.