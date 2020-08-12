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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ وبدء فرز الأصوات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:57 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، عن انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.

وشهد اليوم الثانى من الاقتراع داخل جمهورية مصر العربية هدوءا، ولم يتم رصد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأنه عقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، وعقب الانتهاء من الفرز سيتم إرسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة التابعة لها بالمحافظة، لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

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