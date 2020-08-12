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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 كاملة على موقع بوابة الأزهر التعليمي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:59 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
منة سالم
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ننشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 كاملة على موقع بوابة الأزهر التعليمي؛ حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب النتيجة لعام 2020، بفارغ الصبر عبر الرابط، بعد أن أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس لاعتماد النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وينتظر طلاب الثانوية العامة الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات، وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية، ونسب النجاح لكل شعبة، ليتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر.

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وتبدء امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للاجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

موقع بوابة الأزهر التعليمي

وللحصول على نتيجة اختبارات الثانوية الأزهرية عقب الإعلان عنها وفور طرحها، يتم تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر ثم إدخال اسم الطالب في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وتزامنت الامتحانات الأزهرية مع انتشار وباء كورونا المستجد " كوفيد-19 " عالميًا، حيث اتخذ الطلاب والمشرفين والمصححين جميع الإجراءات الاحترازية والتي تتضمن ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، والمحافظة على المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة.

جدير بالذكر أنه قام 50 ألفا و602 طالب بأداء امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي للقسم الأدبي، من بينهم 34 ألفا 633 طالبة، فيما بلغ عدد طلاب القسم العلمي 25 ألف 127 طالب، من بينهم 18 ألفا و29 طالبة، ووصل عدد لجان الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة في كافة المحافظات.

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