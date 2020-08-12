صحة كفر الشيخ: مندوب داخل كل لجنة لكشف حالات الاشتباه بكورونا

قامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتفقد اللجان الانتخابية للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين الذين ذهبوا للجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.وناشدت وكيل وزارة الصحة، أعضاء اللجان بإلزام الناخبين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المحددة من أجل منع انتشار الفيروس، وعلى رأسهم التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتوافر المطهرات داخل اللجان.وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أنها كلفت مندوب صحة بالتواجد في كل لجنة لرصد حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد حسب بروتوكول الوزارة ونقلها إلى أقرب مستشفى، وتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.وواصل كبار السن والسيدات بمحافظة كفر الشيخ تصدر انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي، وتوافد عدد كبير منهم للإدلاء بأصواتهم بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات المتطوعين لخدمة الناخبين، وممثلي ومسئولي وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة وممثليها في المدن والمراكز.وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لإصرارهم للإدلاء بأصواتهم، كما أشاد بشباب وفتيات المحافظة المتطوعين الذين ساعدوا وحملوا كبار السن من خارج اللجان لداخلها في صورة مشرفة لشباب هذه المحافظة.