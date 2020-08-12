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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حملة «أنتي الأهم» تشارك في تسهيل عملية انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:41 م
حملة «أنتي الأهم
حملة «أنتي الأهم
محمد الشريف
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صرح الدكتور عمرو حسن، مؤسس حملة "أنتي الأهم"، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه لليوم الثاني على التوالي كان الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ كبير وخاصة من قبل السيدات.

وأكد "حسن" أن انتخابات مجلس الشيوخ مرحلة مهمة في تاريخ المرأة تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية بعودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري، مجلس الشيوخ.

وبدأت مرحلة التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ منذ الساعات الأولى من صباح الأمس واستمرت حتى اليوم، لافتا إلى أن عودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري من الخطوات المهمة في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، حيث يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتعميق النظام الديمقراطي ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحريات والواجبات العامة.

وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة بالحملة أنه بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ وإيمانا من الحملة بدورها الوطني ورفع الوعي والمشاركة الإيجابية، أطلقت حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأوضحت الدكتورة رحاب أن فريق من المتطوعين والمتطوعات بحملة "أنتي الأهم" قام بتسهيل عملية الانتخاب باليوم الثاني على التوالي من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.
حملة «أنتي الأهم
حملة «أنتي الأهم
حملة «أنتي الأهم
حملة «أنتي الأهم
حملة «أنتي الأهم
حملة «أنتي الأهم

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