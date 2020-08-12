رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة يفتتحان المركز الطبي المصري بجوبا

افتتح، رئيس المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المركز الطبي المصري بجنوب السودان بجوبا.وشهد افتتاح المركز الطبي المصري بجوبا، ترحيبا كبيرا من المواطنين والمسئولين بجنوب السودان، وذلك حسبما أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.