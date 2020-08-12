رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

فاطمة الكاشف تنعى سناء شافع بكلمات مؤثرة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:19 م
سناء شافع
سناء شافع
سناء إسماعيل
طباعة
نعت الفنانة فاطمة الكاشف، الفنان الراحل سناء شافع، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

ونشرت "الكاشف"، صورة لسناء شافع، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "توفي إلى رحمة الله القيمة والقامة الفنية الكبيرة أستاذي الغالي وصديقي الحبيب الدكتور سناء شافع الله يرحمك وجعت قلبي بفراقك لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يجعل مثواك الجنة إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون أعزي نفسي وأعزي كل أحبابك وتلاميذك وعائلتك وإلى لقاء إن شاء الله".

وتعرض الفنان سناء شافع، لأزمة صحية مؤخرًا دخل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

عقب نشوب حريق.. «البترول» تؤمن خطوط الغاز في الرماية

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الصور

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

بعد رفض اعتذاره.. أحمد فلوكس يرد على هانى شاكر

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

عقب نشوب حريق.. «البترول» تؤمن خطوط الغاز في الرماية

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين