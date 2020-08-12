فاطمة الكاشف تنعى سناء شافع بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة فاطمة الكاشف، الفنان الراحل سناء شافع، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.ونشرت "الكاشف"، صورة لسناء شافع، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "توفي إلى رحمة الله القيمة والقامة الفنية الكبيرة أستاذي الغالي وصديقي الحبيب الدكتور سناء شافع الله يرحمك وجعت قلبي بفراقك لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يجعل مثواك الجنة إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون أعزي نفسي وأعزي كل أحبابك وتلاميذك وعائلتك وإلى لقاء إن شاء الله".وتعرض الفنان سناء شافع، لأزمة صحية مؤخرًا دخل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.