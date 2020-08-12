«التحريات»: ارتفاع درجة الحرارة وراء حريق الرماية

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بالجيزة، حول حريق مخلفات أشجار في حديقة بنادي الرماية، أن ارتفاع درجة الحرارة وراء اشتعال النيران، نظرا لجفاف تلك المخلفات.وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق مخلفات أشجار داخل نادي الرماية دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخلفات داخل نادي الرماية، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.