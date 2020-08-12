من المستشفى إلى اللجنة.. مريض يشارك فى انتخابات «الشيوخ» بالزمالك (صور)

استقبل رجال الشرطة بكلية التربية الرياضية، بمنطقة الزمالك، رجلا يدعى "عادل" قرر الخروج من المستشفى للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ هو وابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.