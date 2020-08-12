استشارى نفسى: الرجل أكثر نكدًا من المرأة

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن الشخصية النكدية شخصية غير مستقرة، مشيرا إلى أن الرجل أكثر نكدا من المرأة، ويميل أكثر إلى المشاكل.وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال لقائه مع الفنانة هيدي كرم والمذيعة شريهان أبوالحسن، في برنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "on"، أن الرجل بذكائه وفطرته وقوامته، لديه القدرة لاحتواء المرأة، لكنه لا يقوم بذلك بسبب ميله للنكد.وأردف: "لما يكون الرجل نكدي البيت بيولع نار والأولاد يستخبوا من صوته".من ناحية أخرى، نصح الدكتور محمد هاني، السيدات بألا تخزن المشاعر السلبية، وتتحمل الأمور التي لا تحبها فيه دون أن توضح له ذلك، ثم تأتي في مرة وتنفجر، قائلا: "تحملت كتير عشانك".وتابع: "اتكلمي أول بأول قوليله اتحملت ده عشانك النهاردة، لكن متخزنيش، واختاري الوقت اللي تتكلمي فيه"، مؤكدا أن علاقة من غير حوار هي علاقة فاشلة أو ستفشل.وأكد استشاري الطب النفسي، ضرورة أن يحاول كل طرف أن يكون مصدر راحة للآخر، مردفا: "اسمعيه حتى لو بيقول حاجة مش عاجباكي، وفي وقت تاني قوليله عليها، فالراحة أهم من الحب، وكثير من قصص الحب الكبيرة وصلت للطلاق بسبب عدم الراحة".