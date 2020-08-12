الأول على الثانوية الأزهرية: أعمل فى مصنع إلى جانب دراستى

أعلن الأزهر الشريف، منذ قليل عن أوائل الثانوية الأزهرية، وحصل الطالب عبدالله وليد السيد عبدالله، على المركز الأول بشعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية، بجموع 97.91.وقال "عبدالله"، إنني لم أصدق نفسي عندما وجدت هاتفي يرن وإذ بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يهاتفني ويبارك لي تفوقي ويدعو لي بمزيد من التفوق.وأضاف لـ" الدستور"، أنه يتمنى دخول كلية اللغات والترجمة لكي يصبح داعية ويتحدث أكثر من لغة، يستطيع من خلالها تحسين صورة الإسلام والدفاع عنه ونشر المحبة والوسطية وحث الناس على التآخي والتآلف بينهم، فضلًا عن نيته التقديم في الكلية الحربية، لافتًا إلى أنه يعمل في مصنع حلواني، ولم يؤثر ذلك على مستواه العلمي.وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمي، الأدبي، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019- 2020.