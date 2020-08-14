مسنّة تدلي بصوتها في المرج: «بحب مصر وبكره اللي يكرهها» (فيديو)

حرصت السيدة نجاة علي (مسنّة) على الإدلاء بصوتها في لجنة الشيخ غريب بالمرج، في اليوم الثاني لانتخابات الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ)، مؤكدة أنها تحرص على المشاركة في كل استحقاق نيابي تشهده البلاد: «أنا بنزل كل الانتخابات.. أنا بحب ربنا وبحب مصر وبَكْره اللّي يكره بلدي، وخوفي على مصر كان سبب نزولي النهاردة».وشهدت اللجان الانتخابية بالمرج إجراءات احترازية مشددة خلال استقبال ناخبي الشيوخ، حيث تم قياس درجات الحرارة للناخبين وتوزيع كمامات، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.وشهد محيط مقرات اللجان الانتخابية بالمرج انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام الخدمات بمحطيها، بجانب عمل سياج أمني بمسافات متباعدة أمام اللجان، إضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل الفوري في حالات الطوارئ.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.