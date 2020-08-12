المواطنون يتوافدون على لجنة «السلام» بشبرا بعد فترة الراحة

توافد المواطنون من السيدات والرجال على لجنة مدرسة السلام الابتدائية المشتركة الحديثة بحي شبرا، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي، بعد فترة الراحة.وحرص الناخبون على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والوقوف على علامات التباعد التي وضعتها الدولة في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها في الحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج الأحد 9 أغسطس، واستمرت على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، وانطلقت الانتخابات في الداخل صباح أمس الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.